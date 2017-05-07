| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 國際

坦尚尼亞小學校車失控墜谷 35死

2017-05-07  02:12

〔中央社〕警方表示，1輛小學校車今天早上在坦尚尼亞北部阿魯沙（Arusha）觀光區失控衝出道路墜入深谷，造成32名學童、2名教師以及校車司機喪命。

阿魯沙區警察首長姆坤博（Charles Mkumbo）透過電話告訴路透社，「當那輛小型巴士在雨中自陡峭山丘下坡時發生事故，我們仍在調查事故原因，判定是否機械故障抑或司機人為疏失肇禍。」

姆坤博表示，這起事故於早上約9時30分發生在卡拉圖縣（Karatu）境內，喪命學生是年齡12到13歲的幸運文森小學（Lucky Vincent primary school）學童，當時他們正搭車造訪另一所學校。

坦尚尼亞總統馬古富利（John Magufuli）發表聲明，形容這起事故是「國家悲劇」。

坦尚尼亞是東非第二大經濟體，境內道路安全網絡拙劣，但巴士依然是城鎮間主要公共交通工具。根據坦尚尼亞政府資料，2014至2016年超過1萬1000人命喪道路事故。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：坦尚尼亞小學校車失控墜谷 35死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.