坦尚尼亞小學校車失控墜谷 35死

2017-05-07 02:12

〔中央社〕警方表示，1輛小學校車今天早上在坦尚尼亞北部阿魯沙（Arusha）觀光區失控衝出道路墜入深谷，造成32名學童、2名教師以及校車司機喪命。

阿魯沙區警察首長姆坤博（Charles Mkumbo）透過電話告訴路透社，「當那輛小型巴士在雨中自陡峭山丘下坡時發生事故，我們仍在調查事故原因，判定是否機械故障抑或司機人為疏失肇禍。」

姆坤博表示，這起事故於早上約9時30分發生在卡拉圖縣（Karatu）境內，喪命學生是年齡12到13歲的幸運文森小學（Lucky Vincent primary school）學童，當時他們正搭車造訪另一所學校。

坦尚尼亞總統馬古富利（John Magufuli）發表聲明，形容這起事故是「國家悲劇」。

坦尚尼亞是東非第二大經濟體，境內道路安全網絡拙劣，但巴士依然是城鎮間主要公共交通工具。根據坦尚尼亞政府資料，2014至2016年超過1萬1000人命喪道路事故。