新娘致詞太肉麻？ 證婚人一旁崩潰狂吐

國外一對新婚夫妻的結婚典禮上，當新娘在唸誓詞時，一旁的證婚人卻突然嘔吐不止。（圖擷自YouTube）

2017-05-06 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕一對外國新婚夫妻結婚當天的影片在網路上爆紅，全因新娘在念著誓詞的過程中，一旁的證婚人卻突然崩潰狂吐不止，讓不少人大傻眼，有網友搞笑說：「一定是因為太肉麻了，忍不下去」

據《太陽報》報導，一對疑似美國新人的結婚典禮上，身穿白紗的金髮新娘深情看著自己的丈夫，唸出動人的誓詞，表示要當他最大的擁護者及最好的朋友，但網友們的焦點並非放在這對溫馨美滿的佳偶身上，而是一旁的女證婚人，因為她在聽完這些話之後就開始面有難色，隨即狂吐不止。

參與婚禮的嘉賓及伴娘都大傻眼，連忙衝向前去攙扶蹲地狂吐的女證婚人，新娘則是先愣了2秒，隨即繼續接著緊牽丈夫的手將誓詞唸完。

不少網友紛紛留言：「新娘好淡定」、「女證婚人：這婚禮讓我反胃」、「旁邊的伴娘超美，我戀愛了」、「一定是因為太肉麻，證婚人挺不住...」、「新娘應該要先去關心她吧，她都吐成那樣了」

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