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85歲老翁再戰珠峰 壯志未酬在基地營過世
2017-05-07 00:27
尼泊爾老翁舍川日前打算以85歲的高齡奪回攻頂聖母峰最年長的頭銜，但週六傳出在基地營過世了。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾老翁舍川（Min Bahadur Sherchan）曾經一度擁有聖母峰攻頂成功最年長頭銜，後來這項紀錄被另一名高齡的登山家打破，他日前打算以85歲的高齡奪回攻頂聖母峰最年長的紀錄，但週六傳出在基地營過世了。
舍川在2008年曾以76歲的高齡登上聖母峰，創下最年長的攻頂紀錄，但這項紀錄後來在2013年被另一名80歲的日本登山家三浦雄一郎打破。舍川在上個月則於加德滿都的自宅中表示，希望能再度挑戰登上聖母峰，並曾表示，他的目標不是要打破任何人的紀錄，只是想對自己證明，他還有登上世界最高峰的能耐。
但據外媒報導，尼泊爾官員指出，舍川於當地時間週六下午5點多已在基地營辭世，有報導引述醫生的推測指出，舍川可能是因為心臟病發而過世，但因山上通訊條件不佳，確切原因仍有待進一步確認。
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