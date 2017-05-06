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法國會議員力挺馬克宏站台 突昏倒送醫不治

2017-05-06  23:14

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選決選即將登場，今（6日）卻傳出一名社會黨國會議員在造勢演說上突然昏倒、送醫不治的消息，法國政壇同表哀悼。

綜合媒體報導，現年50歲的社會黨國會議員葉荷莉（Corinne Erhel）力挺中間派候選人馬克宏（Emmanuel Macron），昨（5日）在法國西部城市造勢活動上擔任壓軸演說，卻在台上突然昏倒，送醫急救後今（6日）宣告不治。

同屬社會黨的法國總統歐蘭德（Francois Hollande）表示，葉荷莉總是投注許多心力在國會工作上，與民眾相當親近；法國國民議會議長巴托洛納（Claude Bartolone）也寫道，得知葉荷莉的死訊令他非常難過。

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  • 法國總統大選決選即將登場，今（6日）卻傳出50歲的社會黨國會議員葉荷莉（Corinne Erhel）在造勢演說上突然昏倒、送醫不治的消息。（翻攝自推特）

    法國總統大選決選即將登場，今（6日）卻傳出50歲的社會黨國會議員葉荷莉（Corinne Erhel）在造勢演說上突然昏倒、送醫不治的消息。（翻攝自推特）

  • 同屬社會黨的法國總統歐蘭德（Francois Hollande）提到，葉荷莉總是投注許多心力在國會工作上，與民眾相當親近。（翻攝自推特）

    同屬社會黨的法國總統歐蘭德（Francois Hollande）提到，葉荷莉總是投注許多心力在國會工作上，與民眾相當親近。（翻攝自推特）

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