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美ITC認定8國鋼品傾銷 台業者稅率最低
2017-05-06 21:28
〔記者楊芙宜／台北報導〕美國國際貿易委員會（USITC）5日投票通過，認定從法、德、日、韓、台等8國進口的碳合金鋼板（CTL-Plate），以低於公平價格在美國銷售，導致美國鋼鐵業「實質損害」，而南韓相關出口鋼鐵業者還受到政府補貼。美國商務部可據此課徵反傾銷稅和反補貼稅。
美國國際貿易委員會裁定，確認美國商務部3月底在本案的反傾銷及反補貼調查終裁，後者可據以實施關稅。八國涉案鋼鐵業者來自奧地利、比利時、法國、德國、義大利、日本、南韓、和台灣。反傾銷稅率最重是法國涉案鋼品，最高達148.02%。
台灣涉案廠商由於積極應訴舉證，3月被判的傾銷稅率處於最低之列，指定應訴的中鋼、尚承鋼鐵分別為6.95%、3.62%，其他廠商為5.29%。其他7國涉案鋼品的傾銷稅率介於5.38%至148.02%。
美國國際貿易委員會另案處理從中國進口的同類碳合金鋼板雙反調查，也已於3月初確認，同樣維持美國商務部終裁結果，中國鋼鐵業者被判反傾銷稅68.27%、糾正補貼的平衡稅率更高達251%，遠高於南韓鋼鐵業者獲判的4.31%平衡稅率。
此案由紐克（Nucor）、安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）美國子公司和SSAB去年4月提出申訴，美國國際貿易委員會5月初裁成立後，11月底舉行聽證，今年5月5日做出產業損害終判。
美國商務部數據顯示，2015年美國進口涉案碳合金鋼板最多的三國分別是南韓、德國和法國，分別達30萬、22.49萬、20.7萬公噸；從台灣進口的涉案產品數量僅3.22萬噸，為倒數第三低，僅次於奧地利（1.21萬噸）和比利時（1.91萬噸）。
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