| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 國際

美ITC認定8國鋼品傾銷 台業者稅率最低

2017-05-06  21:28

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國國際貿易委員會（USITC）5日投票通過，認定從法、德、日、韓、台等8國進口的碳合金鋼板（CTL-Plate），以低於公平價格在美國銷售，導致美國鋼鐵業「實質損害」，而南韓相關出口鋼鐵業者還受到政府補貼。美國商務部可據此課徵反傾銷稅和反補貼稅。

美國國際貿易委員會裁定，確認美國商務部3月底在本案的反傾銷及反補貼調查終裁，後者可據以實施關稅。八國涉案鋼鐵業者來自奧地利、比利時、法國、德國、義大利、日本、南韓、和台灣。反傾銷稅率最重是法國涉案鋼品，最高達148.02%。

台灣涉案廠商由於積極應訴舉證，3月被判的傾銷稅率處於最低之列，指定應訴的中鋼、尚承鋼鐵分別為6.95%、3.62%，其他廠商為5.29%。其他7國涉案鋼品的傾銷稅率介於5.38%至148.02%。

美國國際貿易委員會另案處理從中國進口的同類碳合金鋼板雙反調查，也已於3月初確認，同樣維持美國商務部終裁結果，中國鋼鐵業者被判反傾銷稅68.27%、糾正補貼的平衡稅率更高達251%，遠高於南韓鋼鐵業者獲判的4.31%平衡稅率。

此案由紐克（Nucor）、安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）美國子公司和SSAB去年4月提出申訴，美國國際貿易委員會5月初裁成立後，11月底舉行聽證，今年5月5日做出產業損害終判。

美國商務部數據顯示，2015年美國進口涉案碳合金鋼板最多的三國分別是南韓、德國和法國，分別達30萬、22.49萬、20.7萬公噸；從台灣進口的涉案產品數量僅3.22萬噸，為倒數第三低，僅次於奧地利（1.21萬噸）和比利時（1.91萬噸）。

廣告
  • 美國國際貿易委員會終裁，日韓台等8國進口的碳合金鋼板（CTL-Plate），涉及以低於公平價格在美國銷售，對美國鋼鐵業者造成「實質損害」。（路透）

    美國國際貿易委員會終裁，日韓台等8國進口的碳合金鋼板（CTL-Plate），涉及以低於公平價格在美國銷售，對美國鋼鐵業者造成「實質損害」。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： USITC 傾銷 反傾銷稅 美國國際貿易委員會 鋼鐵
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：美ITC認定8國鋼品傾銷 台業者稅率最低


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.