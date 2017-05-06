快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
馬尼拉連環爆釀2死6傷 疑家族間鬥爭
2017-05-06 22:11
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓首都馬尼拉今天（6日）傍晚接連發生2起爆炸，造成2死6傷，警方初步研判爆炸無關恐攻，而是當地穆斯林家族間的鬥爭所引發。
綜合媒體報導，今天傍晚5點55分左右，馬尼拉金色清真寺附近發生爆炸，2小時後又發生第2次爆炸，一共造成2死6傷，警方晚間已逮捕到1名嫌犯。
這次爆炸犯案工具為土製炸彈，而上個月28日馬尼拉才發生過一起造成14人輕重傷的爆炸案，警方初步研判前後一系列的爆炸案與恐攻無關，推測是當地穆斯林家族之間的鬥爭，詳情仍在調查當中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中職》猿挖到寶 球迷：史上最強洋投出現了（影音）
- 林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害
- 八旬校友回娘家開同學會 歡慶新店國小120歲生日
- 行車糾紛找理論 BMW男反被開TOYOTA的毆傷
- 郝龍斌：郭台銘能救夏普 為何不能救台灣！
- Ella月子做了什麼 慘被Selina公然飆罵
- 林全：禽流感疫情危機解除
- 鐵路高架化 政院傾向拆垂楊大橋
- 蜜蜂少女隊2大臭食不敢碰 竟挨虧「富貴病」
- MLB》3天兩度下放胡智為 光芒教頭解釋原因
- 陳星住內湖豪宅？ 鄰居這樣說...
- NBA》少了帕克 吉諾比利：很不習慣也很難過
- 蜜蜂少女隊有默契 不撞菜
- 暖警化身家教 國一少女：拚第一名給你們看
- 今日MLB戰績
- 中職》徐政斌首安球 給女兒當玩具
- 訂製阿樂的背影
- 哈妮回味初吻滋味 被壓住額頭「像拔牙」
- 新北寵物業申設需考試 首批35人應試
- （影音）演唱會出大包 洪榮宏台上擺臭臉
- 《冰與火》續命成功！衍生劇一次來四部
- （影音）蜜蜂少女隊貪吃鹹酥雞 花臉哭哭開唱
- 竹市社區巡迴健檢 明起12場次
- 10年前就認識！鬼鬼鼓鼓師徒情僅1小時
- 談江柏樂摃上索非亞 吳宗憲自爆爸爸曾冥婚
- 雙親沒撲空！ 見證胡智為大聯盟首K
- 心導管修補瓣膜漏洞 30歲男免開胸
- 商圈補助遭寡占 北市府允檢討
- 喊著團結一心 郝龍斌卻說「如果吳敦義...」
- 林奕含家屬3度聲明 警方：希主動提供線索
- 丟石到路中害騎士慘摔 內褲怪男辯「不是我」遭起訴
- 遠航空服員集體請假 工會：會員看不下去自發行為
- 捷運頂溪站車廂內驚傳針筒刺人 警方調監視器追查
- 台中空氣飄醋酸味 中美和再偷排遭重罰100萬
- （影音）洪榮宏提邀約 前妻陳施羽現身打槍
- 印尼官員來訪 支持雇主支付仲介費
- 全國躲避球賽開幕 三千選手競技
- 朴信惠爆熱戀崔泰俊 同遊植物園被直擊
- 通緝犯假意配合盤查突倒車 警遭拖行負傷
- 2020藍營總統參選人 洪秀柱：絕對不會是我
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馬尼拉連環爆釀2死6傷 疑家族間鬥爭
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分