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馬尼拉連環爆釀2死6傷 疑家族間鬥爭

2017-05-06  22:11

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓首都馬尼拉今天（6日）傍晚接連發生2起爆炸，造成2死6傷，警方初步研判爆炸無關恐攻，而是當地穆斯林家族間的鬥爭所引發。

綜合媒體報導，今天傍晚5點55分左右，馬尼拉金色清真寺附近發生爆炸，2小時後又發生第2次爆炸，一共造成2死6傷，警方晚間已逮捕到1名嫌犯。

這次爆炸犯案工具為土製炸彈，而上個月28日馬尼拉才發生過一起造成14人輕重傷的爆炸案，警方初步研判前後一系列的爆炸案與恐攻無關，推測是當地穆斯林家族之間的鬥爭，詳情仍在調查當中。

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  • 菲律賓首都馬尼拉今天（6日）傍晚接連發生2起爆炸，造成2死6傷，警方正在調查爆炸起因，尚未做出說明。（翻攝自manila bulletin）

    菲律賓首都馬尼拉今天（6日）傍晚接連發生2起爆炸，造成2死6傷，警方正在調查爆炸起因，尚未做出說明。（翻攝自manila bulletin）

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