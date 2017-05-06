印度新德里有毒氣體外洩 310名女學童送醫
2017-05-06 20:12
印度首都新德里一處倉庫今（6日）傳出有毒氣體外洩，造成附近女子學校約310名學童身體不適送醫。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕印度首都新德里一處倉庫今（6日）傳出有毒氣體外洩，造成附近女子學校約310名學童身體不適送醫，當局緊急疏散學校並介入調查，釐清相關責任。
綜合媒體報導，今天上午上課時間，新德里東南方的騰格拉卡巴德區（Tughlakabad）的女子學校內，不少學生反應眼睛和喉嚨刺痛，不久後當局接獲通報，附近一處倉庫存放的貨櫃發生有毒氣體外洩，趕緊組織警方、消防單位及災害因應部隊到場管制，並將大約310名受害學生送往醫院治療。
當局指出，外洩氣體是「氯甲基吡啶」（chloromethyl pyridine），主要用於製造農藥及殺蟲劑。印度衛福部長納達（J.P. Nadda）已指示中央醫院全力救助受害學童，警方則將進一步調查詳情，並追究責任。
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