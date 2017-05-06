拿千萬天價演講費 美國會擬大砍歐巴馬退休金

2017-05-06 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬接受以40萬美元（約新台幣1200萬元）的高價，替華爾街一間銀行演講，被外界批是「肥貓」，此外歐巴馬在白宮就任時，否決了一項若前總統獲得龐大外部所得時，將對退休金實施刪減法案，但如今歐巴馬狀況符合當時削減退休金標準，因此美國國會將決定重新提案，欲大砍歐巴馬的退休金。

綜合外媒報導，美國前總統歐巴馬去年就職期間，曾否決一項在前總統外部收益過於龐大，則應向其刪減退休金的法案，原因在於，歐巴馬認為這會導致前總統們被迫解雇助理，不再租用辦公室。

這項法案，將退休金及支出兩項目的上限都限制在20萬美元（約新台幣600萬）。不過一旦他們的外部所得超過40萬美元，就會依據這些外部所得金額，削減退休金款項。

而歐巴馬接下這場酬勞高達40萬美元的演講，便符合當初遭否決的削減前總統退休金標準，共和黨3位參議員表示，本月將會重提總統津貼法案，希望現任總統川普能簽署通過這項法令。