無法阻擋他被生下來 男嬰出生時手握媽媽的避孕器？

2017-05-06 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州一名媽媽赫萊琳（Lucy Hellein），已經育有3名小孩，因此她裝上了子宮內避孕器，卻還是意外懷上一個男嬰，媽媽在剖腹生產後，男嬰手上竟然拿著母親的避孕器。不過這其實是媽媽開的小玩笑，用來調侃當時告訴她絕對不會懷孕的醫生。

據《紐約郵報》報導，赫萊琳於4月27日順利剖腹生下男嬰，比預產期5月4日來得早一點。赫萊琳透露，當她發現自己懷孕時，已經有18週了，而超音波檢查完全找不到她的子宮內避孕器在哪，最後才發現是掉到了胎盤後面。

耶魯大學醫學院婦產科臨床教授敏金（Mary Jane Minkin）對此案例解釋，這是很少見的現象，但確實有可能會發生。