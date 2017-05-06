少女持毒遭通緝 竟獲封「全英最正犯人」

18歲通緝犯柯提絲被封為全英最正犯人。（圖擷自《鏡報》）

2017-05-06 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕最近英國1位遭警方通緝的少女登上多家媒體版面，然而吸引大家關注的其實是她的外表，她更因此被封為「全英國最正的犯人（Britain’s most attractive suspect）」。

綜合外媒報導，英國警方因為懷疑一位18歲少女柯提絲（Katie Curtis）持有毒品，而對她發出通緝、並貼出她過去的罪犯照。結果在警方釋出照片1星期後，柯提絲就成為社群網站上的熱門焦點，因為她的外貌實在太漂亮了。

柯提絲的照片除了登上10餘家外媒版面，更被封上「全英國最正的犯人」的封號。有網友看到照片後直呼，「她超正！」、「不說我還以為這是名模凱蒂普萊斯（Katie Price）...」更有網友表示，「我願意協助警方逮捕她。」但也有人認為，不管她的外貌如何，犯人就是犯人。