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空少值勤後驚傳猝死 國泰航空：勤前有數日休息
2017-05-06 17:11
〔即時新聞／綜合報導〕香港國泰航空驚傳一名空少日前在飛往瑞士值勤後，被發現於當地的飯店房間內猝死。國泰對此表示，該名空少於此次值勤前有數天的休息。
《蘋果日報》報導指出，這名空少是於日前飛往瑞士蘇黎世航班值勤後，在當地的飯店房間內被發現猝死，國泰今下午證實此事，並指已慰問親屬，並派人陪同前往蘇黎世處理後事，也會安排為其他值勤的同事提供情緒輔導。
國泰航空基於個人隱私，拒絕透露該名空少的資料，並說根據紀錄，該名空少在值勤該次的蘇黎世航班前，有數天的休息日。
報導提到，有消息指出，該名空少原本與同事相約在入住的飯店吃飯，卻因身體不適缺席，之後就被發現於房間內猝死。
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