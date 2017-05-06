| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 國際

空少值勤後驚傳猝死 國泰航空：勤前有數日休息

2017-05-06  17:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港國泰航空驚傳一名空少日前在飛往瑞士值勤後，被發現於當地的飯店房間內猝死。國泰對此表示，該名空少於此次值勤前有數天的休息。

《蘋果日報》報導指出，這名空少是於日前飛往瑞士蘇黎世航班值勤後，在當地的飯店房間內被發現猝死，國泰今下午證實此事，並指已慰問親屬，並派人陪同前往蘇黎世處理後事，也會安排為其他值勤的同事提供情緒輔導。

國泰航空基於個人隱私，拒絕透露該名空少的資料，並說根據紀錄，該名空少在值勤該次的蘇黎世航班前，有數天的休息日。

報導提到，有消息指出，該名空少原本與同事相約在入住的飯店吃飯，卻因身體不適缺席，之後就被發現於房間內猝死。

廣告
  • 香港國泰航空驚傳1名空少日前飛往瑞士值勤後，被發現於當地飯店房間內猝死。國泰對此則稱，該名空少於該次值勤前有數天的休息。（歐新社）

    香港國泰航空驚傳1名空少日前飛往瑞士值勤後，被發現於當地飯店房間內猝死。國泰對此則稱，該名空少於該次值勤前有數天的休息。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國泰 國泰航空 猝死 瑞士 空少 蘇黎世 飯店
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：空少值勤後驚傳猝死 國泰航空：勤前有數日休息


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.