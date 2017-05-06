法總統大選明投票 川普表態了

法國總統大選明投票，中間派「前進黨」候選人馬克宏（左）與極右派政黨「民族陣線」勒班（右）對決，川普稱會與勝選者合作。（法新社）

2017-05-06 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選即將在週日（7日）進行第二輪投票，中間派「前進黨」候選人馬克宏（Emmanuel Macron）與極右派政黨「民族陣線」勒班（Jean Marie Le Pen）捉對廝殺，美國總統川普一改先前偏向勒班的態度，稱未來會與「任何一位法國人民決定要選的領導人」合作。

綜合外媒報導，美國總統川普的發言人今天表示：「總統堅守與全球領袖合作，打擊種種議題，當然也會與當地人民選出的任何人合作。」，發言人強調：「我沒有說他是否支持任何特定候選人。」同時發言人也說，無論是誰獲得此次選戰的勝利，川普都將會在第一時間打電話恭賀新任法國總統。

川普雖未明確表態，但他日前曾讚揚勒班在邊界及法國目前所遇到問題的態度最強硬，川普說：「任何強硬對付極端伊斯蘭恐怖主義與邊界議題者，將能在選舉中有表現」。

不過前總統歐巴馬則明確表態支持馬克宏，歐巴馬說，這次的總統大選對法國的未來相當重要，因此他推薦馬克宏成為新任法國總統，認為馬克宏具有自由的價值觀，並推動法國在歐洲與全球中扮演重要角色，歐巴馬說，馬克宏訴諸的是人民的希望，而非恐懼。

這次法國選舉舉世關注，德國週刊《明鏡》強調：「今年幾乎沒有其他任何一場選舉比法國大選更為重要。」認為此次大選已超出未來由誰帶領法國的範疇，而是決定整個歐盟的未來，整個歐洲都在屏息等待這場選舉的最終結果。