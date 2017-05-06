裝甲車輾過抗議民眾 委內瑞拉鎮壓暴動

委內瑞拉民眾抗議總統獨裁，一名頭綁白巾的抗議者被裝甲軍車輾過。（法新社）

2017-05-06 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉近日爆發反對總統馬杜羅（Nicolas Maduro）獨裁的抗議活動，當局為了鎮壓民眾，以裝甲軍車衝撞人群，輾過一名抗議者。

據《CNN》報導，委內瑞拉示威民眾在首都卡拉卡斯，朝抗暴警察丟擲石頭和汽油彈，要求馬杜羅下台。抗暴警察則施放催淚瓦斯，一輛裝甲車更輾過22歲的抗議青年雅米內（Pedro Michell Yaminne），他頭上綁著白色頭巾，被壓在車輪下面。

委內瑞拉內政和司法部長里沃爾（Nestor Reverol）對此澄清，那些抗議者根本就是恐怖份子。里沃爾指出，當時是示威者先朝裝甲車投擲汽油彈，接著打開車門殘忍地痛毆車上的駕駛。

雅米內被輾過後身上有多處骨折並有肺塌陷的狀況，送醫治療後傷勢已穩定。委內瑞拉檢察院報告指出，在上一個月至少有36人死亡，700多人受傷。

抗議者被裝甲軍車輾過的瞬間。（法新社）

裝甲車衝向人群，有抗議者躲避不及直接摔倒。（法新社）