反正無法救？美國動物收容所竟提前殺光11動物

獅門動物收容所內的獅子。（圖擷自CBS News）

2017-05-06 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國一間動物收容所最近將園內所有的獅子、老虎和熊都殺光。殺死動物的理由是收容所出現嚴重淹水，對動物們造成威脅，然而當地的居民卻不願為動物打造一個新的居住地，反正也無法拯救動物，於是就提前將牠們人道屠殺。

綜合外媒報導，美國科羅拉多州的「獅門動物收容所（The Lion’s Gate Sanctuary）」最近透過人道方式將中心裡的3隻獅子、3隻老虎和5隻熊屠殺。收容所指出，原本的動物居住地遇到淹水問題，對動物們造成威脅。但當收容所提案要求建立一個新的居住地時，卻遭到地方委員否決，委員指稱其實是當地居民在背後施壓。收容所也在聲明中直接寫到，「委員們沒有根據法律作出決定、而是透過情緒，這因此造成11隻無辜的動物付出代價。」

收容所這樣的做法引來許多網友批判，有網友表示，「這樣的行為是大錯特錯。」、「完全不可接受，這些人明明應該要保護動物的...」現在收容所已經將網站和臉書都關閉了。