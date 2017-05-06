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網路成恐攻幫兇？受害者家屬要告臉書、GOOGLE
2017-05-06 16:23
〔即時新聞／綜合報導〕2015年聖貝納迪諾槍擊案的受害者家屬向美國聯邦法院提告，表示臉書與GOOGLE涉嫌提供平台給恐怖組織伊斯蘭國（ISIS），使得有心人士模仿後造成此起恐怖攻擊事件。
聖貝納迪諾槍擊案的行兇者為一對夫婦，警方發現丈夫曾於臉書上向伊斯蘭國首領巴格達迪宣誓效忠，並與妻子談及聖戰思想。兩人持槍向民眾開槍後，與警方交火後死亡。此起事件造成造成14人死亡、22人受傷。
受害者家屬首席辯護律師奧特曼認為，如果沒有社群網站與影音網站的存在，ISIS不可能在幾年內成為全球最危險的恐怖組織。他指控臉書與GOOGLE：「被告故意並輕率地為恐怖組織ISIS提供帳號，供其利用社群網路進行極端主義宣傳、籌集資金和招募新成員。」、「即使法魯克和瑪利克（行兇夫妻）曾直接與IS聯繫，但是IS利用社群媒體直接影響了兩人製造聖貝納迪諾大屠殺」
而GOOGLE與推特拒絕回應，臉書則發出聲明表示：「臉書和參與恐怖襲擊的組織或表達支持此類行為的內容無任何關係」。
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