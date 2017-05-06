| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 國際

網路成恐攻幫兇？受害者家屬要告臉書、GOOGLE

2017-05-06  16:23

〔即時新聞／綜合報導〕2015年聖貝納迪諾槍擊案的受害者家屬向美國聯邦法院提告，表示臉書與GOOGLE涉嫌提供平台給恐怖組織伊斯蘭國（ISIS），使得有心人士模仿後造成此起恐怖攻擊事件。

聖貝納迪諾槍擊案的行兇者為一對夫婦，警方發現丈夫曾於臉書上向伊斯蘭國首領巴格達迪宣誓效忠，並與妻子談及聖戰思想。兩人持槍向民眾開槍後，與警方交火後死亡。此起事件造成造成14人死亡、22人受傷。

受害者家屬首席辯護律師奧特曼認為，如果沒有社群網站與影音網站的存在，ISIS不可能在幾年內成為全球最危險的恐怖組織。他指控臉書與GOOGLE：「被告故意並輕率地為恐怖組織ISIS提供帳號，供其利用社群網路進行極端主義宣傳、籌集資金和招募新成員。」、「即使法魯克和瑪利克（行兇夫妻）曾直接與IS聯繫，但是IS利用社群媒體直接影響了兩人製造聖貝納迪諾大屠殺」

而GOOGLE與推特拒絕回應，臉書則發出聲明表示：「臉書和參與恐怖襲擊的組織或表達支持此類行為的內容無任何關係」。

廣告
  • 行兇的夫婦法魯克（Syed Farook）及其妻子瑪利克（Tashfeen Malik）。（美聯社）

    行兇的夫婦法魯克（Syed Farook）及其妻子瑪利克（Tashfeen Malik）。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊斯蘭國 恐怖攻擊 恐攻 社群網站
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：網路成恐攻幫兇？受害者家屬要告臉書、GOOGLE


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.