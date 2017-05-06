快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
活動行程都取消 徐曉冬：真心抱歉，再見
2017-05-06 16:08
中國MMA格鬥狂人徐曉冬似乎有意低調。（翻攝自MMA徐曉冬微博）
〔即時新聞／綜合報導〕MMA綜合格鬥狂人徐曉冬原訂於8日來台，但由於官方因素而無法如願成行。除此之外，原於明（7）日召開記者會的他，以身體不適與承受過多壓力為由，取消了記者會與後續行程。而面對「陳氏太極」第13代弟子，「王氏太極」第二代弟子，太極宗師王占海弟子陳前的挑戰也於昨（5）日取消，遭到網友調侃：「冬哥莫非內傷發作了？太極果然還是厲害呀！」
根據《聯合新聞網》，昨晚8點陳前擺擂台要與徐曉冬一較高下，而徐曉冬卻不見人影，被放鴿子的陳前斥罵徐曉冬沒教養，除了汙辱中國的傳統文化，自稱是中國MMA第一人，汙辱了兩種武術。陳前也完全不畏戰地表示：「我隨時等你！」
當天晚上，徐曉冬的微博出現了一篇文章：「抱歉通知大家，由於徐曉冬的身體原因，周末的新聞發布會臨時取消，再次感謝大家的關注。這幾天給大家帶來的打擾，我真心抱歉，再見」。與前些日子相比，如此突然的淡出也使網友驚愕不已，調侃徐曉冬：「冬哥莫非內傷發作了？太極果然還是厲害呀！」
驚傳身體不適，令人懷疑是否要退出武壇。（翻攝自MMA徐曉冬微博）
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 徐曉冬
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害
- 中職》猿挖到寶 球迷：史上最強洋投出現了（影音）
- 跟團走私毒品遭判重刑 運毒手棄保藏市區遭逮
- 金樽港 將有餐飲服務
- 守護「大溪豆干」 衛生局補助業者改善環境
- 母愛比天「糕」！ 彰化巨無霸蛋糕義賣
- 遠航空姐集體請假爭議 北市勞動局說話了！
- 爭取WHA 外交部推溫馨短片彰顯台灣醫療貢獻
- 婦人被詐14萬 警靠監視器逮2車手再追到32萬
- MLB》3天兩度下放胡智為 光芒教頭解釋原因
- 陳星住內湖豪宅？ 鄰居這樣說...
- 美前國防部副助理部長鄧志強：台灣應採拒止性嚇阻 抗衡中國
- Ella月子做了什麼 慘被Selina公然飆罵
- 洪榮宏今晚開唱 親自下海做這事
- 精障男子新莊跑到蘆竹露宿街頭 暖警解圍
- 菜菜子收視率剩個位數 想當「脫星」救人氣
- 黃盈潔65%灼傷 力爭上游獲獎
- 自由廣場》國會竟成格鬥現場
- 台中市南台中家扶辦義賣 攤位物資僅募到5成
- 台大新竹分院出走？ 竹市議員促挽留
- 中職》下次出賽表現若無起色 布魯斯可能下二軍
- 心導管修補瓣膜漏洞 30歲男免開胸
- 10年前就認識！鬼鬼鼓鼓師徒情僅1小時
- NBA》艾德瑞吉表現失常 麥考倫給建議
- 多發性皮脂腺囊腫 良性皮膚腫瘤
- 駁仔船造型洄瀾橋啟用 吉安新地標
- 羽球》戴資穎做公益勉勵後輩 「不要忘記自己的熱忱」
- 台股攻萬點情怯 利多題材股將逐步發酵
- 身家逾百億╱湯粉梅威瑟 想買NBA球
- 印尼官員來訪 支持雇主支付仲介費
- 藍黨魁選舉政見會 吳敦義：以蔣經國為師
- 女學生出面踢爆 陳星曾趁機抱她
- 大提琴家欲在101登高賽現場演奏 主辦以這理由婉拒
- 江柏樂道歉名嘴認證附身 網友集體打臉
- 仁德區污水下水道「用戶接管」 月底發包
- 綠營民調：7成5不同意藍杯葛 前瞻這項最受支持
- 商圈補助遭寡占 北市府允檢討
- 臉書直播賣藥妝、生鮮 桃市衛局要查
- 18筆高鐵特定區土地 雲縣府標售
- 洋男女獅子林頂樓肉搏戰 將影片PO網下場是....
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：活動行程都取消 徐曉冬：真心抱歉，再見
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分