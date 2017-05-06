活動行程都取消 徐曉冬：真心抱歉，再見

中國MMA格鬥狂人徐曉冬似乎有意低調。（翻攝自MMA徐曉冬微博）

2017-05-06 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕MMA綜合格鬥狂人徐曉冬原訂於8日來台，但由於官方因素而無法如願成行。除此之外，原於明（7）日召開記者會的他，以身體不適與承受過多壓力為由，取消了記者會與後續行程。而面對「陳氏太極」第13代弟子，「王氏太極」第二代弟子，太極宗師王占海弟子陳前的挑戰也於昨（5）日取消，遭到網友調侃：「冬哥莫非內傷發作了？太極果然還是厲害呀！」

根據《聯合新聞網》，昨晚8點陳前擺擂台要與徐曉冬一較高下，而徐曉冬卻不見人影，被放鴿子的陳前斥罵徐曉冬沒教養，除了汙辱中國的傳統文化，自稱是中國MMA第一人，汙辱了兩種武術。陳前也完全不畏戰地表示：「我隨時等你！」

當天晚上，徐曉冬的微博出現了一篇文章：「抱歉通知大家，由於徐曉冬的身體原因，周末的新聞發布會臨時取消，再次感謝大家的關注。這幾天給大家帶來的打擾，我真心抱歉，再見」。與前些日子相比，如此突然的淡出也使網友驚愕不已，調侃徐曉冬：「冬哥莫非內傷發作了？太極果然還是厲害呀！」