德老翁昏倒不治 4人見死不救恐坐牢

4名民眾對於昏倒老人見死不救，甚至直接跨過老人，監視器畫面曝光後引起軒然大波。（德新社）

2017-05-06 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕德國埃森（Essen）檢察機關日前起訴4位民眾，他們因無視昏倒老人的冷漠吃上官司，如罪名成立，將面臨最高1年的有期徒刑。

綜合德國媒體報導，一名高齡82歲的老翁，去年10月昏倒在一家銀行的大廳內，雖先後有4人經過，卻都視而不見，不是繞過老人的身體，就是直接從老人身上跨過，直到第5人出現，才聯繫醫生施予急救，不幸的是，老人仍不治身亡，監視器畫面曝光後引起軒然大波，許多人痛批這些人的冷血行為，反映出現今社會的冷漠和自私。

埃森檢察機關檢察長表示，見死不救的3男1女，年齡在39歲至62歲之間不等，均是當地居民，其中2人聲稱以為老人是流浪漢，才沒上前關心，但檢方不採納這種說詞，認為老人昏倒的位置在大廳正中央，身邊也沒有流浪漢常見的睡袋、包裹等物品。

一旦罪名成立，4人將面臨最高1年的監禁或罰金，據德國刑法第323條c款，意外事故、公共危險或困境發生時，若當時情況允許，尤其對施救者不存在重大危險且不違背其他重要義務時而不進行救助，這種見死不救的行為，將被處以1年以下徒刑或易科罰金。