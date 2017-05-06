快來聞！ 英國研究：迷迭香有助提升學童記憶力
2017-05-06 14:23
〔即時新聞／綜合報導〕總是容易忘東忘西嗎？不妨多聞聞迷迭香的味道。英國諾桑比亞大學研究員莫斯（Mark Moss）指出，迷迭香精油的香氣，有助於提升學齡兒童的記憶力。
「英國心理學會」網站公布了莫斯在年會上發表的內容，莫斯讓40名10到11歲的學童隨機分配到兩個房間，其中一個噴灑了迷迭香精油，並讓其揮發了10分鐘，另一個房間則什麼氣味都沒有。
接著每個孩子都單獨接受測試，研究人員會和這些兒童玩一些記憶遊戲，最後發現處於迷迭香芳香室的學童，分數明顯高於待在另一個房間的小孩。莫斯認為，為什麼迷迭香有這樣的效果還有待研究，有一種可能是香氣會影響大腦中的活動；另一種可能是迷迭香的一些活性物質可被人體吸收。
莫斯指出，這樣的調查結果，基本上提供了一種簡單又符合經濟效益的措施，來提升學童課業成績，他相信之後將可在教育環境中，展開大規模的香氣試驗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害
- 中職》猿挖到寶 球迷：史上最強洋投出現了（影音）
- 防堵狼師 新北設補習班通報平台
- 暖警化身家教 國一少女：拚第一名給你們看
- 母親節禮物 八旬獨老住家環境差 華山、劉建國合清理
- 對流旺盛強降雨 台東市一級淹水警戒
- 羽球》戴資穎做公益勉勵後輩 「不要忘記自己的熱忱」
- NBA》柯爾狀況未好轉 可能持續缺席勇士次輪賽事
- 投完7局保護牛棚 薛哲的王牌思維
- MLB》3天兩度下放胡智為 光芒教頭解釋原因
- 陳星住內湖豪宅？ 鄰居這樣說...
- 7旬外公扮慈母 顧多重障孫18年
- 林邊鄉電信斷訊事件 商家有無Wi-Fi 詢問爆增
- 歌手開唱鼓勵跳樓 沒送重傷粉絲急診送鑽戒
- 無罩激凸下乳盡露 崩壞童星辣勾NBA球員
- 賭博網站開張5個月 賭資高達3.4億
- 新北鼓藝節挨批沒宣傳 文化局：誤會
- 住家被撒滿冥紙 民控惡鄰無法管
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 FDA impounds tonnes of food, some from 2008
- 2.3億不明財產被沒收 林錫山創紀錄
- 屏東黑鮪季今開鑼 專賣區禁售圈養黑鮪違者罰5萬
- 小S「大姐美照」曝光 甜美外型撞臉陳妍希
- 《師任堂》結局收視冷颼颼 靠李英愛光環海外劫鈔近5億
- 山坡地濫墾 南投祭6級裁罰標準
- 捍衛聲譽！ 高市同心補習班登報聲明
- 六國媒體聯訪 蔡總統：新南向與一帶一路不同
- 訊息已讀不回 陳亞蘭透露豬哥亮個性
- 銅鑼4千株桑椹 免費採
- 二期官舍當公宅？柯：月繳3萬我寧可分期買房子
- 美台裔軍官林介良 只認洩密非間諜
- 福隆沙雕季驚爆／2外籍沙雕師 灌醉台女扛屍性侵
- 林奕含之死賴神挨轟冷漠 統派青年替賴說話？
- 南投首家非營利幼兒園 埔里大成國小揭牌
- 百轟1300安倒數 周董更哈百盜
- MLB》投手接力好投 海盜完封釀酒人
- 一青姊妹出身台灣望族 電影拍出台南人情溫度
- 苑裡稻田彩繪 可愛石虎躍然田中
- 自由廣場》國會竟成格鬥現場
- 「花在彰化」延長至夜間 追加4千萬挨批
- 孝親兼防災 北市消防局辦體驗活動
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：快來聞！ 英國研究：迷迭香有助提升學童記憶力
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分