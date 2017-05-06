快來聞！ 英國研究：迷迭香有助提升學童記憶力

2017-05-06 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕總是容易忘東忘西嗎？不妨多聞聞迷迭香的味道。英國諾桑比亞大學研究員莫斯（Mark Moss）指出，迷迭香精油的香氣，有助於提升學齡兒童的記憶力。

「英國心理學會」網站公布了莫斯在年會上發表的內容，莫斯讓40名10到11歲的學童隨機分配到兩個房間，其中一個噴灑了迷迭香精油，並讓其揮發了10分鐘，另一個房間則什麼氣味都沒有。

接著每個孩子都單獨接受測試，研究人員會和這些兒童玩一些記憶遊戲，最後發現處於迷迭香芳香室的學童，分數明顯高於待在另一個房間的小孩。莫斯認為，為什麼迷迭香有這樣的效果還有待研究，有一種可能是香氣會影響大腦中的活動；另一種可能是迷迭香的一些活性物質可被人體吸收。

莫斯指出，這樣的調查結果，基本上提供了一種簡單又符合經濟效益的措施，來提升學童課業成績，他相信之後將可在教育環境中，展開大規模的香氣試驗。