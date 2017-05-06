漠視動物權利 中國驚傳「夾活貓機」

貓咪慘遭夾子夾住頸部。（翻攝自影片）

2017-05-06 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕夾娃娃機於在台灣相當普遍，夜市、遊樂場甚至超市都可見其蹤跡，也是許多人的童年回憶，獎品從過去的布娃娃，現在甚至還會出現3C產品。而為了吸引人潮，中國一間遊樂園竟將孱弱的幼貓放進機台給客人抓，引發各界怒火。

近期網路上出現一段影片，畫面中可見夾娃娃機裡的放的不是一般的獎品，而是5隻活生生的小貓，民眾竟不覺有異，投下了硬幣試著將貓咪夾起，幼貓躲避後民眾還笑了出來，圍觀的民眾則惋惜表示：「牠又跑了。」

而在另一段流傳的影片中，機檯裡放的則是成貓，民眾一樣投下了硬幣開始操作「夾活貓機」，而貓咪的脖子被夾到了之後，驚嚇地後退並死盯著夾子，在操作夾娃娃機旁的民眾還調侃貓說：「太肥了。」

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