酒精含量超標近2倍、酒商急召回 網友笑：良心廠商

2017-05-06 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕知名酒類飲品因酒精濃度超標遭加拿大當局宣布回收，調查員指出，瓶身上所註明的酒精含量40%與實際上的含量77%有明顯的落差，加拿大目前已將該產品全數下架，不過，卻有網友笑稱「買到賺到」。

此次受影響的產品為1.14公升裝的龐貝藍鑽琴酒（Bombay Sapphire），加拿大當局於本月3日宣布回收，至少5省宣布回收這款琴酒，但有部分商品已售出。

對此，台灣的網友們卻笑稱：「買一送一的概念」、「過了這村就沒那店了，快囤貨」、「真是良心廠商」、「走過路過不要錯過」。

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