美將制裁北韓貿易夥伴 中國：反對到底

提出法案的眾議院外交委員長埃德．羅伊斯（Ed Royce）。（歐新社）

2017-05-06 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕由於涉及北韓核武開發資金，美國眾議院於前（4）天通過法案，將對與北韓進行貿易的外國人與企業進行制裁，支持川普政府對北韓持續進行施加壓力。法案以涉及北韓核武與飛彈開發資金為由，對於外國人或企業於北韓不當雇用勞動者，並從北韓進口大量農產品與天然資源等行為，美國政府將對此進行制裁。

根據《Yahoo Japan News》，提出法案的眾議院外交委員長埃德．羅伊斯（Ed Royce）於表決前的2日發表演講：「此法案是為了要讓北韓停止核武開發計會，並順從聯合國的制裁決議，因必須要對包含中國在內的所有國家進行制裁手段」，企圖牽制與北韓長期貿易的中國。埃德並接著強調：「如中國等向北韓提供支援的外國銀行與企業，今後必須得選擇是要和美國或是北韓成為貿易夥伴，這也是川普政府的重點方向」，支持川普政府對北韓持續施壓。法案未來將由參議院審議，川普政權將對作為北韓後盾的中國進行威嚇，意圖使中國合作。

對此，中國外交部發言人耿爽於昨（5）日召開記者會表示：「中國一貫反對任何國家以國內法對他國實施單邊制裁。目前朝鮮半島局勢複雜敏感、高度緊張，有關各方尤其應保持克制，避免採取刺激舉動，防止緊張局勢進一步升級。」