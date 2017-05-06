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聯合國報告：博科聖地4年間屠殺3900孩童

奇博克誘拐事件三週年，奈及利亞人民於4月14日上街要求外界關注。（法新社）

2017-05-06  10:37

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國於前（4）日提出報告，表示奈及利亞東北部的伊斯蘭激進派博科聖地（Boko Haram）自2013年1月開始至今四年間，至少屠殺了3900人以上的無辜民眾。聯合國秘書長特別代表古特雷斯批評：「博科勝地利用孩童從事自爆恐怖攻擊，施加言語無法形容的恐怖。」

根據《Yahoo Japan News》，聯合國提出的報告書表示，博科聖地在奈及利亞、喀麥隆、查德與尼日不斷進行自爆恐怖攻擊以及襲擊學校造成孩童死傷，於四年間至少造成7300名孩童重傷，並誘拐90名孩童，強迫進行自殺恐怖攻擊，且大多是女孩。

博科聖地2002年於奈及利亞東北部成立，奈及利亞約40至48%人口為基督教，50%為伊斯蘭教，博科勝地指控西方教育是褻瀆伊斯蘭教的罪惡之物，企圖以恐怖攻擊將奈及利亞伊斯蘭化。2014年曾於奈及利亞東北城鎮奇博克（Chibok）的學校綁架了約270名女學生，而至今仍有半數遭誘拐女學生下落不明。博科聖地領導人阿布巴卡爾．謝考（Abubakar Shekau）於影片中表示：「真主給我指示要賣掉她們，我要執行祂的指令」、「我的宗教允許奴隸制」，「我要抓走人們，讓她們當奴隸」。

奇博克誘拐事件三周年，奈及利亞人民於4月14日上街要求外界關注。（法新社）

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