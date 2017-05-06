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韓總統候選人之女遭性騷 警稱嫌犯有精神障礙
2017-05-06 10:13
南韓總統候選人劉承旼的正妹女兒劉垣（音譯），在與支持者合照時遭性騷。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統候選人劉承旼的正妹女兒劉垣（音譯）為其父助選，成功吸引許多選民注意，但劉垣前天（4日）在首爾為父親造勢時，和支持者一一合照留念，卻遭到一名30歲男子熊抱且伸出舌頭試圖舔臉。韓國警方接獲報案後，已請該男子製作筆錄。韓警表示，嫌犯目前無業且有精神障礙。
綜合韓媒報導，嫌犯在現場拍完照後就立刻離開，曾傳出他將照片PO上社交論壇「Ilbe（南韓偏激網站，使用者被稱為Ilbe蟲）」。警方則依靠定位系統掌握男子行蹤，嫌犯到案後供稱，他只是為了好玩才會伸出舌頭，也沒有把照片PO到網路上。
南韓警方目前正在調查這名男子是否有其他同夥、是否涉及在網路上散播性騷圖片。劉垣在此事發生後，已暫停一切為父親造勢的活動。
相關影片請見：
劉垣（音譯）成功為父親吸引到許多選民的注意。（圖擷自《wikitree》）
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