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地球越來越脆弱 霍金：我們只剩100年可以逃

現年74歲的英國著名物理學大師霍金警告，人類在地球上生活的年限僅剩下100年。（法新社）

2017-05-06  10:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國著名物理學家霍金（Stephen Hawking）多年來數度警告人類需要逃離地球發展太空殖民，否則將要滅亡，去年他曾說過人類最多只能在地球生存1000年，不過他最新警告已經將人類在地球的年限縮減到100年。

綜合外媒報導，現年74歲的英國著名物理學大師霍金在BBC紀錄片「遠征新地球」（Expedition New Earth）中預言，人類在地球上生活的年限僅剩下100年，在未來的100年內，人類必須離開地球，到外太空尋找可能居住的星球，否則將面臨滅亡的命運；霍金強調：「在氣候變遷、小行星撞地球的威脅、傳染病肆虐與人口成長之下，地球環境將愈來愈險惡。」

在該紀錄片中，霍金和他的團隊從生物學、天文學、火箭技術和人類冬眠等角度，來探討了人類能否移居以及如何移居到不同星球的問題。

霍金有關世界末日的預言已經不是第一次了，去年11月，霍金在牛津聯會（Oxford Union）一場宇宙講座演說中表示，地球的狀態已經越來越脆弱，如果不逃離這個脆弱的星球，人類的生存時間還剩下不到1000年，「必須到外太空尋找新星球。」

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