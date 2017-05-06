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咬住侵犯者的命根！ 反性侵「強姦斧」讓網友熱議

男人只要對裝了「強姦斧」的女性做那件事，命根子就會被狠狠得被勾住。（圖取自YouTube）

2017-05-06  11:00

〔即時新聞／綜合報導〕女作家林奕含自殺事件，讓誘姦、性侵議題受到關注，有網友在PTT討論，國外有一款反性侵避孕套「強姦斧」，男人只要對裝了「強姦斧」的女性做那件事，命根子就會被狠狠勾住，需要醫生才能取下。

「強姦斧」在2005年由南非女醫師葉勒絲所研發，剛上市時並沒造成太多關注，但陸續有媒體報導，逐漸開始有人知道，一度造成熱賣。

「強姦斧」是一個乳膠套，內層中空，有鋸齒排列的鉤狀條紋，當男性陰莖插入強姦斧時，會被倒勾尖牙緊緊夾住不放，越想解開越會增加痛楚，只能在醫生的幫助下才能取出。

當時葉勒絲受訪時強調，她認為要做些事情反制性侵行為，至少要讓男性在犯罪前能三思而後行。

相關影片請見：

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  • 「強姦斧」是一個乳膠套，內側有齒型倒勾方向的尖牙。（圖取自YouTube）

    「強姦斧」是一個乳膠套，內側有齒型倒勾方向的尖牙。（圖取自YouTube）

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