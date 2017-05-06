徐曉冬不來了！館長說是因為...

原計畫於8日來台與館長交流的徐曉冬。（翻攝自MMA徐曉冬微博）

2017-05-06 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國MMA綜合格鬥狂人徐曉冬，原計畫於（8）日來台與網路紅人「館長」陳之漢交流，並表示計畫於台灣辦一個「天下武林大賽」，進行傳統武術與現代武術的對抗賽。而館長與昨（5）晚在臉書直播，表示徐曉冬不來了，而館長認為原因與中國官方有關，「他嗆了太多人了。」

館長表示，徐曉冬和他說無法來台灣，原因是近期他的言行也受到中國官方關注，希望館長能發邀請函給他，以證明來台確實為進行武術交流活動，而非商業行為或政治活動，徐曉冬說目前對情況也是「雲裡霧裡」，因此確定取消於8日來台的計畫。而館長表示6、7月應該還有機會，「但他撐不過6、7月啦。」

而館長也分析此事，認為「他被弄了也不意外」，先是被起底曾說過過「釣魚台是日本的」，激起中國國族主義者的不滿，也認為是因此才受到官方關注，無法來台也可能與此有關。另外前（4）日才遭陳氏太極拳7名弟子包圍，還鬧上警局。館長認為，徐曉冬最愛說自己是「打假」，而中國武術學校興盛，徐曉東批評傳統武術的行為一定會被人關注。「他嗆太多人了。」、「中國錢好賺，但這種（假的）事就無法被揭穿」、「同樣的事在台灣早就爆了。」、「但他做對一件事，就是掀開這塊遮羞布。」