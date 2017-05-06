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駭客再伸黑手？馬克宏稱千封文件遭加工流傳

總統大選前夕，馬克宏團隊聲稱遭駭客大規模入侵。（法新社）

2017-05-06  09:35

〔即時新聞／綜合報導〕法國「前進黨」總統候選人馬克宏（Emmanuel Macron）目前在民調領先對手「民族陣線」女黨魁勒班（Marine Le Pen），但馬克宏競選團隊在今日發表聲明，聲稱遭受「大規模」駭客攻擊。

綜合外媒報導，在數千封電子郵件與文件在網路上釋出後，馬克宏團隊表示，其內部遭駭客大規模入侵，且駭客將虛假的資料與真實資訊互相結合，藉此使大眾困惑，讓人難辦真假。

馬克宏團隊進一步指出，目前在外流傳的資訊，是駭客於數週前侵入團隊中個人和專業信箱所取得。而類似的事件也發生在2016年美國總統大選，美國情報機構指控俄國介入大選，但俄國對此全盤否認。

據最新民調數據顯示，馬克宏支持度領先勒班超過20個百分點，待7日進行第二輪投票後，馬克宏便有很高的機會成為新任法國總統，年僅39歲的他，也將成為繼拿破崙後最年輕的法國領導人。

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