黑鷹計畫以來首次… 美海豹部隊索馬利亞戰死

美國海豹部隊。（圖取自太陽報）

2017-05-06 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕美軍傳出在索馬利亞因軍事衝突造成傷亡，共1人死亡、2人受傷，美國防部官員表示，死亡者是海豹部隊隊員。

《CNN》報導，美國非洲司令部表示，當地時間週四，美軍在索馬利亞首都摩加迪休以西65公里處，提供索馬利亞國防軍相關協助的任務中，與蓋達組織青年黨發生衝突。造成1名美軍人員死亡、2人受傷。

報導指出，美國國防部官員表示，死亡者是海豹部隊成員。美國一名官員則說，這是自1993年黑鷹計畫以來，再度有美軍人員在索馬利亞遇害。