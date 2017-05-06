連股神也折服 巴菲特說當代最強商人是他！

亞馬遜執行長貝佐斯。（翻攝自The Next Web）

2017-05-06 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕股神巴菲特（Warren Buffett）在美國商界「喊水會結凍」，但有一個人是他心中這個時代最傑出的商業人士，這個人就是亞馬遜（amazon.com）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。

巴菲特接受《CNBC》專訪，對於貝佐斯在雲端運算與網路零售的成就，巴菲特說：「我從未見過一個男人，能在兩個顧客端與營運所有層面都截然不同的商業領域都取得成功」、「我難以想到其他的類似案例」，他認為貝佐斯是這個時代最傑出的商人。

報導指出，根據《富比世》富豪排行榜統計，巴菲特財富淨值為756億美元（約2.28兆元台幣），貝佐斯緊追在後，落後不到30億美元（約905.5億元台幣）。