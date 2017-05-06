瓜地馬拉火山噴發 300人撤離

2017-05-06 04:36

〔中央社〕急難救援部門指出，瓜地馬拉南方一座火山噴發，當局已將受到威脅的300名民眾撤離。

國家火山學研究所（National Volcanology Institute）指出，這座稱為「火峰」（Volcano of Fire）的火山噴發熾熱火山灰高達數千公尺。

瓜國當局表示，為預防傷害發生，已將300名民眾自巴尼馬契村（Panimache）撤離。

這處村落位於瓜地馬拉市西南約35公里處，接近這座高達3763公尺的火山。10所學校因火山灰落下影響而停課。

「火峰」前次重大噴發是在2015年2月，迫使首都主要機場關閉。