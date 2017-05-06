俄：敘利亞緩和衝突協議5日午夜起生效
2017-05-06 03:44
〔中央社〕俄羅斯新聞媒體引述國防部報導，敘利亞緩和衝突協議今天午夜起生效，但俄國空軍仍將在敘國其他地區對伊斯蘭國（IS）發動空襲。
俄國防部指出，這些敘國北方首次和範圍最大地區將包括伊德利布省（Idlib）和毗鄰的拉塔基亞（Latakia）、阿勒坡（Aleppo）和哈瑪（Hama）等地，總人口超過100萬人。
伊朗和土耳其同意俄國建議，在敘國設立「緩和衝突地帶」（de-escalation zone），不過細節部分仍嫌粗略。
華府方面，美國國防部發言人、海軍上校戴維斯（Jeff Davis）告訴記者，在敘國以美國為首的聯軍並未改變軍事操作，對「緩和衝突地帶」則不願置評。
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