查德軍區遇襲 9名軍人和博科聖地40人死

2017-05-06 02:36

〔中央社〕非洲國家查德（Chad）地方和維安消息人士指出，查德軍方今天與伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）發生戰鬥，造成9名軍人喪生。

法新社報導，這次戰鬥發生在查德湖（Lake Chad）地區的凱加（Kaiga）軍隊駐地，約40名博科聖地戰士也在戰鬥中死亡。

1名軍事官員證實確有戰鬥發生，但未提供傷亡人數。