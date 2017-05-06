傳法軍事基地附近逮捕1嫌 附近發現武器

2017-05-06 02:20

〔中央社〕消息人士指出，法國當局今天在一處空軍基地附近逮捕一名疑似激進分子，並在附近發現武器槍枝，及在他的車中找到對伊斯蘭國（IS）效忠誓言和數面IS旗幟。

這項效忠誓言在這名前軍人車中的電腦隨身碟中被發現，同時也發現IS旗幟。

此外，消息人士說，一枝霰彈槍和2把老式手槍被發現藏匿在巴黎西北方、位於艾弗勒（Evreux）的基地附近。

這項發現就在法國總統第2輪選舉2天之前。

巴黎反恐檢察官正對此進行調查，至於這名嫌犯出現在這個區域的原因還不明朗。