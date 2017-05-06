| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害 對流旺盛強降雨 台東市一級淹水警戒
 首頁 > 國際

參加索馬利亞突襲行動 美軍1死2傷

2017-05-06  01:20

〔中央社〕美國官員今天表示，在索馬利亞境內與青年黨（al Shabaab）好戰分子爆發的武裝衝突，造成美國海軍海豹部隊（NavySEAL）1名隊員喪生和另2名美軍受傷。

顯然這是自1993年「黑鷹計畫」（Black Hawk Down）災難以來，索馬利亞境內首度傳出美軍戰鬥捐軀事件。

白宮已賦予美國軍方更廣大權限，執行打擊索馬利亞境內與蓋達組織（Al Qaeda）掛鉤青年黨行動，這是美國總統川普（Donald Trump）升高美軍介入此區域的最新跡象。

美軍非洲司令部（U.S. Africa Command）表示，1名美軍於4日的小型武器交火中喪生，當時美軍部隊替在首都摩加迪休西方約60公里處執行任務的索馬利亞國防軍，提供建言和協助。

不願具名的美國官員說，喪生的是美國海軍海豹部隊成員，目前不清楚受傷的2名美軍是否也是來自精銳的海豹部隊。

美軍非洲司令部發言人麥克（Robyn Mack）表示，「雖然美軍並未參與（索馬利亞境內）直接行動，但建言和協助任務，始終存在危險。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：參加索馬利亞突襲行動 美軍1死2傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.