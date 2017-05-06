參加索馬利亞突襲行動 美軍1死2傷
2017-05-06 01:20
〔中央社〕美國官員今天表示，在索馬利亞境內與青年黨（al Shabaab）好戰分子爆發的武裝衝突，造成美國海軍海豹部隊（NavySEAL）1名隊員喪生和另2名美軍受傷。
顯然這是自1993年「黑鷹計畫」（Black Hawk Down）災難以來，索馬利亞境內首度傳出美軍戰鬥捐軀事件。
白宮已賦予美國軍方更廣大權限，執行打擊索馬利亞境內與蓋達組織（Al Qaeda）掛鉤青年黨行動，這是美國總統川普（Donald Trump）升高美軍介入此區域的最新跡象。
美軍非洲司令部（U.S. Africa Command）表示，1名美軍於4日的小型武器交火中喪生，當時美軍部隊替在首都摩加迪休西方約60公里處執行任務的索馬利亞國防軍，提供建言和協助。
不願具名的美國官員說，喪生的是美國海軍海豹部隊成員，目前不清楚受傷的2名美軍是否也是來自精銳的海豹部隊。
美軍非洲司令部發言人麥克（Robyn Mack）表示，「雖然美軍並未參與（索馬利亞境內）直接行動，但建言和協助任務，始終存在危險。」
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