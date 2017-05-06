全亞洲航空遇亂流影片 空服員跌坐一團

2017-05-06 01:12

〔中央社〕馬來西亞廉價航空業者全亞洲航空昨日發表聲明稱，班機遭遇嚴重亂流，造成5名乘客受傷，目前也流出一段空姐在那架飛機上拍攝的影片，顯示飛機遭遇亂流後的情況。

YouTube流傳的一段影片顯示，視角從一名空姐拍攝，從傾斜的鏡頭中望出，可看到她因亂流而跪趴在地上，食物托盤則散落在地上，而眼前一名空少則在廚房區頂著餐車，場面顯得有些混亂，不時還會聽到女子哭聲，另外也有人不斷說著「不要驚慌」。

之後，另一名坐著的空姐呼籲大家要保持冷靜，並不斷重複一切會沒事，更與其他機組人員互相鼓勵「我們需要協助來拯救自己」。最後，只見其他原本趴在地上的機組人員順利慢慢回到座位。

根據全亞洲航空（AirAsia X，簡稱亞航 X）發表聲明指出，從台北飛往吉隆坡的那架D7 377班機，機上有291名乘客和11名機組員，4日在半途中遭遇亂流。那架空中巴士A330-300飛機，設法安全降落在吉隆坡第二國際機場（Kuala Lumpur International Airport 2）。

聲明說，雖然班機遇上亂流，但最後還是成功於下午4時30分順利降落。同時，「在飛機降落後，5名受傷的乘客立即接受救護人員緊急處理，而其他乘客則由機場地勤人員接待，並提供相關協助。」但未交代傷者的傷勢或是否需住院。