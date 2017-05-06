高碩泰投書華時 籲納台參與WHA

2017-05-06 00:54

〔中央社〕「華盛頓時報」網站今天刊出中華民國駐美代表高碩泰的投書，他說，台灣對全球衛生有許多貢獻，應以觀察員身分、受邀參與世界衛生大會（WHA），才是做對的事情。

高碩泰在投書中以美台全球合作暨訓練架構（GCTF）的機制下、不久前於台灣召開了針對登革熱、茲卡及屈公病鑑別診斷的國際研習營為例，台灣與美國共同邀請10多國參與，為區域及全球在認識與對抗傳染病上貢獻心力，這正展現台灣參與國際衛生網絡的重要性與必要性。

他表示，台灣的醫療及公共衛生專家不斷努力擴大及參與跨國界的人道救援工作，1996年以來，台灣投資超過60億美元的國際醫療和人道援助，讓80多個國家的數百萬人受惠。

高碩泰強調，疾病無國界，台灣一直努力善盡身為地球村一員的責任，控制和減輕傳染病給世界帶來的影響。

然而，他指出，世界衛生組織（WHO）秘書長陳馮富珍至今仍未發給台灣邀請函，「我們敦促世界衛生組織邀請台灣參與2017年的世界衛生大會」。

他感謝美國國會與政府對台灣參與國際組織的全力支持，高碩泰最後強調，任何地方的衛生危機，都很容易成為無所不在的問題，邀請台灣以觀察員身分參加WHA，是做對的事情，眼前已有太多挑戰，事關重大，不該讓政治爭議阻礙全球衛生的發展。