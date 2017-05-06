民進黨駐美人員聲明 未向林介良挖掘機密資料

2017-05-06 00:35

〔駐美特派員曹郁芬／華府五日報導〕美籍台裔軍官林介良為台灣和中國擔任間諜的罪名雖因證據不足無法成立，但他在法庭上卻承認他沒有揭露自己與台灣軍方人員以及政府相關人員的交往，而且承認為了給民進黨駐美代表處工作人員陳怡潔（Janice Chen）留下深刻印象，他分享了美軍太平洋艦隊的資訊。

對於美國媒體報導陳怡潔介入林介良案，陳怡潔今天透過電郵發表聲明指出，林姓軍官與他認識與通訊，始於她任職民進黨駐美代表處之前多年，並在任職一年後（2014年初）已經停止。

她表示，與林姓軍官討論的軍事議題，都是網路與報章上的公開資訊。民進黨所有同僚對這些討論並無所悉，更未有任何指示。她從未意圖向任何人掘取機敏資訊，對林姓軍官主動提供的訊息性質，亦不曾認為其涉及機敏情資。