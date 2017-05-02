她奪得黑人小姐選美冠軍 卻因不夠黑遭人非議
〔即時新聞／綜合報導〕美國德州大學日前舉辦黑人小姐選美（Miss Black University of Texas），並由22歲的瑪倫森（Rachael Malonson）摘下后冠，但她卻因膚色不夠黑慘遭外界質疑，讓她無奈的表示，沒想到贏了比賽後還得為這樣的事情做出解釋。
外媒報導指出，瑪倫森的爸爸是黑人，媽媽則是白人，在她拿下此次選美比賽的冠軍後，卻遭批評她到底算不算黑人，也有人是抨擊活動單位選了一個膚色最淺的人當冠軍，或是質疑她用黑人的身分在佔便宜。
這樣的遭遇讓瑪倫森無奈的表示，自己因為膚色不夠黑以前就常被質疑算不算是黑人，但她認為不會因為自己是直髮及橄欖色的肌膚，就不算是黑人。瑪倫森的兄弟也在臉書發文力挺她，怒批只因為瑪倫森是混血兒，黑人社區的成員就攻擊自己的手足，令人感到厭惡。他們也呼籲彼此應該團結起來，而非互相憎恨。
相關連結請見：
As I approached my final semester of college, I decided to take on an opportunity out of my comfort zone by participating in a pageant. It was an exceptional journey with a lot of hard work, laughter, tears, and a lack of sleep LOL. Throughout the process I gained perseverance, a greater understanding of who I am as a person, and received constant support from others even when I didn't believe in myself. I challenged myself by vulnerably expressing obstacles I face as a biracial woman and was not going to leave the stage without letting others know that my blessings and strength are in Christ alone. The journey may have come to an end but the deeper self confidence I have gained, the hilarious and sincere priceless memories I have experienced , and the new family I didn't know I was incomplete without will live on❤️ I am humbly honored to be your 2017 Miss Black University of Texas and I'm ready to give a voice to the voiceless ????
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 罕見 北韓官媒嗆中：將嘗嚴重後果
- 謝金燕蒼白暴瘦 全都因為xxx
- 陽明減資後再掛牌 先盛後衰
- 點睛品吸睛 耳玩自由Play
- 《青少年飆車喧鬧塗鴉》羅東極限運動場 居民卻步
- 楊丞琳談情不怕膩 這招抓住李榮浩
- 《2017秋冬時裝週》Stella McCartney
- 中職》狂吞20K！統一獅寫下史上最慘紀錄
- 中職》肉身擋球解危 彭政閔再度化身「鋼鐵人」（影音）
- 逾期9年 黑心食品騙稱有機
- 中職 Live》曾陶鎔生涯首度三響砲 兄弟羅曼完封悍將
- Yahoo砸千萬 直播攝影棚啟用
- 嘉市調查國中小學性平教材 引發爭議
- 三井來挑戰 麗寶Outlet有信心
- 剪ㄧ條光纖賞兩千 劉邦誠暴力介入系統台
- 《2017秋冬時裝週》Moschino
- 教室都是濃煙！ 原來是消防宣導
- 長子即將結婚 婦慘遭割喉亡
- 陳綺貞婚期沒譜 女粉喊嫁給我
- 明北部東半部氣溫稍降 中南部防午後大雨
- 信託基金淨值表移刊
- 突破撞牆期 朱育賢：調心態
- 瑞芳桐花祭沒花 可訪碳窯遺跡
- 《台北筆記》市府怎能置身事外
- 嘉市府提組織改造 「時機不對」又碰壁
- 自由廣場》企業經營 國家經營
- 襲林揆車傷隨扈 大觀自救會被究辦
- 百歲獅方程式 「嘟福餅」可望連線
- 《2017秋冬時裝週》Givenchy
- 小布情緒智障 酗酒婚變自找的!
- 90分鐘「拍台北」 劇本徵選開跑
- 阿緯模仿小宇靠一張臉 開口就破功
- 7次三振 3次雙殺 猿之剋星 肯恩再發威
- 穩定菜價 蔬菜產銷查詢平台上線
- 全大運明登場 星馬澳參戰
- 拚新南向 政院加碼台商500億融資保證
- 反擊蘋果拒付權利金 高通促禁iPhone回銷美
- 農會選舉恩怨？ 南投議員簡峻庭遭打斷肋骨
- 為業績拚酒 拚到股骨頭壞死
- 《觀察筆記》恨海
標題：她奪得黑人小姐選美冠軍 卻因不夠黑遭人非議
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email