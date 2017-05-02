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她奪得黑人小姐選美冠軍 卻因不夠黑遭人非議

2017-05-06  00:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州大學日前舉辦黑人小姐選美（Miss Black University of Texas），並由22歲的瑪倫森（Rachael Malonson）摘下后冠，但她卻因膚色不夠黑慘遭外界質疑，讓她無奈的表示，沒想到贏了比賽後還得為這樣的事情做出解釋。

外媒報導指出，瑪倫森的爸爸是黑人，媽媽則是白人，在她拿下此次選美比賽的冠軍後，卻遭批評她到底算不算黑人，也有人是抨擊活動單位選了一個膚色最淺的人當冠軍，或是質疑她用黑人的身分在佔便宜。

這樣的遭遇讓瑪倫森無奈的表示，自己因為膚色不夠黑以前就常被質疑算不算是黑人，但她認為不會因為自己是直髮及橄欖色的肌膚，就不算是黑人。瑪倫森的兄弟也在臉書發文力挺她，怒批只因為瑪倫森是混血兒，黑人社區的成員就攻擊自己的手足，令人感到厭惡。他們也呼籲彼此應該團結起來，而非互相憎恨。

相關連結請見：

As I approached my final semester of college, I decided to take on an opportunity out of my comfort zone by participating in a pageant. It was an exceptional journey with a lot of hard work, laughter, tears, and a lack of sleep LOL. Throughout the process I gained perseverance, a greater understanding of who I am as a person, and received constant support from others even when I didn't believe in myself. I challenged myself by vulnerably expressing obstacles I face as a biracial woman and was not going to leave the stage without letting others know that my blessings and strength are in Christ alone. The journey may have come to an end but the deeper self confidence I have gained, the hilarious and sincere priceless memories I have experienced , and the new family I didn't know I was incomplete without will live on❤️ I am humbly honored to be your 2017 Miss Black University of Texas and I'm ready to give a voice to the voiceless ????

Rachael Malonson（@rachael212）分享的貼文 於 張貼

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  • 美國德州大學日前舉辦黑人小姐選美，並由22歲的瑪倫森摘下后冠，沒想到她卻因膚色不夠黑而遭外界質疑。（圖擷自推特）

    美國德州大學日前舉辦黑人小姐選美，並由22歲的瑪倫森摘下后冠，沒想到她卻因膚色不夠黑而遭外界質疑。（圖擷自推特）

  • 瑪倫森的爸爸是黑人，媽媽則是白人，在她拿下此次選美比賽的冠軍後，卻遭批評她到底算不算黑人。（圖擷自推特）

    瑪倫森的爸爸是黑人，媽媽則是白人，在她拿下此次選美比賽的冠軍後，卻遭批評她到底算不算黑人。（圖擷自推特）

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