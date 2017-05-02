她奪得黑人小姐選美冠軍 卻因不夠黑遭人非議

2017-05-06 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州大學日前舉辦黑人小姐選美（Miss Black University of Texas），並由22歲的瑪倫森（Rachael Malonson）摘下后冠，但她卻因膚色不夠黑慘遭外界質疑，讓她無奈的表示，沒想到贏了比賽後還得為這樣的事情做出解釋。

外媒報導指出，瑪倫森的爸爸是黑人，媽媽則是白人，在她拿下此次選美比賽的冠軍後，卻遭批評她到底算不算黑人，也有人是抨擊活動單位選了一個膚色最淺的人當冠軍，或是質疑她用黑人的身分在佔便宜。

這樣的遭遇讓瑪倫森無奈的表示，自己因為膚色不夠黑以前就常被質疑算不算是黑人，但她認為不會因為自己是直髮及橄欖色的肌膚，就不算是黑人。瑪倫森的兄弟也在臉書發文力挺她，怒批只因為瑪倫森是混血兒，黑人社區的成員就攻擊自己的手足，令人感到厭惡。他們也呼籲彼此應該團結起來，而非互相憎恨。

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