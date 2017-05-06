日本歡慶兒童節 東京鐵塔333尾鯉魚旗飄揚

日本民眾昨天過「兒童節」，高333公尺的東京鐵塔舉辦掛333尾鯉魚旗的活動，鯉魚旗迎風飄揚，如同鯉魚游在空中，相當壯觀。（美聯社）

2017-05-06 00:14

〔中央社〕日本民眾昨天過「兒童節」，高333公尺的東京鐵塔舉辦掛333尾鯉魚旗的活動，許多家長帶小孩前來感受節慶氣氛。除了鯉魚旗，還有一支大秋刀魚旗隨風搖曳，相當顯眼。

日本5月5日過「兒童節」，慶祝男孩子成長健康、勇武，因此包括東京羽田國際機場、很多大飯店的大廳都會擺設象徵慶祝兒童節的鯉魚旗、男童人偶、盔甲戰袍等擺飾。東京鐵塔一樓正面玄關前高掛333尾鯉魚旗，迎風飄揚，如同鯉魚游在空中，相當壯觀。

除了鯉魚旗之外，也懸掛一支6公尺長的秋刀魚旗及來自日本東北岩手縣大船渡市象徵捕撈豐收的大漁旗。東京鐵塔從2009年起每年9月舉辦「三陸大船渡東京鐵塔秋刀魚節」，象徵與東北民眾的友誼。2011年311東日本大震災之後，掛秋刀魚旗和大漁旗具有支援災後重建之意。

昨天天氣晴朗，許多家長帶著小孩前來與鯉魚旗一同拍照，還有家長為兒子準備了仿武士頭盔造型的布帽，爸爸抱著兒子，媽媽幫忙拍照，就是為了幫孩子留下美麗的成長紀錄。

日本總務省最新調查資料推估，日本15歲以下的兒童人數比去年減少17萬人，為1571萬人，連續36年減少。15歲以下的兒童占總人口（1億2679萬人）比例的12.4%，比去年降低0.1個百分點，創新低紀錄。年齡愈低愈，兒童人數愈少。

以都道府縣來看，兒童人數比上一年增加的只有東京都，增加了1萬2000人，為153萬5000人。其他46道府縣持平或減少。