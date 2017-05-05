台裔美國軍官林介良認罪 最高可判36年

2017-05-05 22:26

〔駐美特派員曹郁芬／五日報導〕台裔美國海軍軍官林介良4日與美國政府達成認罪協議，美國海軍撤銷對他的間諜罪指控，林介良則承認不當處理機密資訊及國防資訊。全案將在6月1日宣判。林介良的海軍生涯等於終結了。

美國海軍今天在答覆本報記者的電郵中發佈了官方聲明。海軍指出，根據開庭前達成的認罪協議，林介良承認3項違反命令罪，2項不實官方聲明罪，還有2項違反聯邦法律以傳遞國防資訊的罪，林介良當庭認罪不諱。

海軍聲明指出，林介良最高刑期可達36年，沒收他所有的收入和補助，並解除海軍職務。但海軍不能進一步揭露林的認罪協議內容。6日1日的宣判庭，林介良和美國政府都將提出具體罪證。