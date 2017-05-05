UPS合作小貨機美東墜毀 2名機師喪生

一架與全球快遞龍頭「優比速」（UPS）合作的小型貨機今（5日）晨在美國西維吉尼亞州一處機場著陸時發生意外墜毀，機上2名機師不幸喪生。（美聯社）

2017-05-05 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕一架與全球快遞龍頭「優比速」（UPS）合作的小型貨機今（5日）晨在美國西維吉尼亞州一處機場著陸時發生意外墜毀，機上2名機師不幸喪生。

綜合外媒報導，這架貨機凌晨5點35分從路易斯威爾出發，將近7點時接近查爾斯頓的耶格爾機場（Yeager Airport），卻在準備著陸時失控衝出跑道，並掉入陡坡墜毀，機上2名機師都在意外中身亡。

UPS發言人表示，這架小型貨機並非UPS所屬，雙方只是合作運送UPS的貨物，對於失事原因及機組人員的狀況並不了解，詳情仍待當局調查。