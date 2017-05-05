美4月失業率降至4.4％ 新增就業21.1萬人
2017-05-05 21:40
〔記者楊芙宜／台北報導〕美國上月就業成長強勁反彈！美國勞工部週五公布，4月失業率降至4.4%，為近10年低點；4月非農就業新增21.1萬人，表現優於市場預期，今年以來平均每月增加18.5萬人，遠較3月份僅增7.9萬人佳。
美國4.4%失業率已來到金融海嘯發生前的低點，為2007年5月以來最低水準，不過薪資成長仍相對較弱，年增率2.5%。
美國企業信心增強，可能聘僱更多人力，4月份就業報告可讓聯準會（Fed）決策官員回到繼續升息的軌道。聯準會週三甫宣布維持基準利率不變，強調美國第1季經濟成長減緩是「暫時的」。
紐約投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師麥卡錫（Ward McCarthy）表示，美國勞動市場環境仍舊穩健，需求持續緊俏，這次數據將讓聯準會回到2017年正常化的時間表上，即偏向在「6月和9月升息，12月踏出資產負債表正常化的第1步」。
美國勞工部還修正了前兩個月新增就業人數，較先前公布數字減少了6萬人。
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