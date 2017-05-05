亞航X班機遇強烈亂流 劇烈搖晃畫面曝光

亞洲航空一架從台灣飛往吉隆坡的班機昨晚間碰上強烈亂流，造成機上5名乘客受傷。圖為機上的空服員被晃到跌坐在地。（圖擷自Jeifm臉書）

2017-05-05 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕總部設在馬來西亞的廉航亞洲航空長途公司（AirAsia X，亞航X）傳出，昨晚間一架從台灣飛往吉隆坡的班機碰上強烈亂流，造成機上5名乘客受傷，所幸最終飛機有平安降落在吉隆坡，不過遭遇亂流當下機上十分混亂，地板上滿是散落的物品，就連空服員也被晃到跌坐在地。

據《星洲網》報導指出，這架編號D7377的亞洲航空班機是在昨深夜從桃園飛往吉隆坡，但中途卻遇上嚴重亂流，一度傳出有20人因此受傷，不過亞洲航空今發文澄清，指機上載有291名乘客及11名機組人員，受傷人數則是5人。

報導指出，這架班機之後於今凌晨4點半降落於吉隆坡國際機場，在網路上則傳出當時機上一片混亂的畫面，從畫面中可看到，該架班機在碰上亂流時被晃到雜物散落滿地，還有男性空服員跌坐在地，過程中還不忘提醒「小心、小心」。

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