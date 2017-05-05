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捐贈率提高3倍！ 男童捐贈器官引效應

2017-05-05  23:28

〔即時新聞／綜合報導〕遺愛人間！1994年美國男童尼可拉斯·格林（Nicholas Green）在義大利中彈身亡，父母親悲痛之餘捐出他的器官，幫助更多病患重獲新生。沒想到此舉掀起一股「尼可拉斯效應」（Nicholas Effect），10年內讓義大利的器官捐贈率提高了3倍。

根據《BBC》報導，1994年9月29日，年僅7歲的尼可拉斯·格林（Nicholas Green）和一家人到義大利南部觀光。據父親瑞格（Reg Green）回憶，當晚一輛車行駛至他們的車旁，並威脅一家人下車。他馬上加速逃跑，沒想到歹徒追上來朝車內開了一槍，不幸擊中尼可拉斯的頭部。

尼可拉斯在醫院昏迷了數天，過世前他的父母決定捐出他的心臟、2個眼角膜、腎、2個肝臟和胰臟，改變了義大利7個家庭的人生。接受的心臟的病患在今年去世，讓尼格拉斯的心臟延長了23年的生命。

由於義大利殺害孩童的行為相當罕見，這起案件在當地引起高度的注意。根據統計，男童受害前一年，每100萬人只有6.2人捐贈器官，但到了2006年，增加到每100萬人就有20人捐贈器官。

父親瑞格因此出版了一本名為「尼可拉斯效應」（The Nicholas Effect）書，後來改編成電影上映。而義大利更有超過100個場所以尼可拉斯命名。

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  • 尼可拉斯·格林（Nicholas Green）過世前，父母捐出他的器官。（翻攝自BBC新聞網）

    尼可拉斯·格林（Nicholas Green）過世前，父母捐出他的器官。（翻攝自BBC新聞網）

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