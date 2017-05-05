色醫拍護士臀部辯如「give me five」 法官怒判入獄
2017-05-05 23:03
〔即時新聞／綜合報導〕香港醫師林偉光去年在中環醫美診間3度非禮女護理師，既襲胸又拍臀，還向遭拍臀的受害者辯指拍打臀部就像是「完成工作後的give me five（擊掌歡呼）」，否認非禮。經審訊後法官日前裁定3項非禮罪成立，判他入獄4個月。
綜合港媒報導，現年49歲的醫師林偉光3度性騷擾女護理師，拍打完女護理師X的臀部後竟說這是一種「give me five」，遭到提告。辯方求情表示，事件經媒體大肆報導後，已對林的生意造成很大影響，且本案所涉案情，為單一事件，侵犯程度低，且維時僅1到2秒，要求考慮社會服務令或罰款處理，並上呈多封被告財經界友人及員工求情信，讚揚被告為人勤奮、看診細心等等。
針對先前辯方稱，事主X是因上班曾交由同事代打卡、有拿取中心內的藥物及使用中心內的雷射脫毛儀器，被揭發而提出誣告。但法官判定，X作供期間並無隱瞞，且拿取藥物及使用儀器都是在上司同意下進行，且X證供清晰、肯定，沒有矛盾，是誠實可靠證人，故不採信辯方誣告說詞。
法官指林為滿足私慾連番踐踏女性尊嚴，卻絲毫未見其悔意，就算聲譽、生意因此案變差也是咎由自取，最後裁定林對X的2次拍臀、1次摸胸非禮罪成立，判他入獄4個月。辯方隨即申請保釋等候上訴，獲准以1萬元港幣（約新台幣3萬9000元）交保。
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