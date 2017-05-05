| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
UPS合作小貨機美東墜毀 2名機師喪生
 首頁 > 國際

Line、微信等通訊軟體 俄國宣布禁用

俄羅斯官方宣布禁用「微信」（wechat）、「Line」等海外通訊軟體，今（5日）已陸續傳出眾多用戶受到影響。（資料照，路透）

2017-05-05  21:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯官方宣布禁用「微信」（wechat）、「Line」等海外通訊軟體，今（5日）已陸續傳出眾多用戶受到影響。

綜合媒體報導，微信、Line、黑莓通訊、zello等通訊軟體，因為沒有依據俄羅斯的網路監管條例進行登記，遭到俄羅斯當局宣布禁用。由於微信有眾多中國用戶，中國留學生紛紛上網表示「身邊的人都漸漸不能用了，像病毒傳播一樣。」

對此，微信的中國母公司騰訊回應表示深表遺憾，將繼續和俄羅斯相關部門溝通。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： LINE 中國 俄羅斯 微信 通訊軟體
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：Line、微信等通訊軟體 俄國宣布禁用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.