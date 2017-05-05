Line、微信等通訊軟體 俄國宣布禁用

俄羅斯官方宣布禁用「微信」（wechat）、「Line」等海外通訊軟體，今（5日）已陸續傳出眾多用戶受到影響。（資料照，路透）

2017-05-05 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯官方宣布禁用「微信」（wechat）、「Line」等海外通訊軟體，今（5日）已陸續傳出眾多用戶受到影響。

綜合媒體報導，微信、Line、黑莓通訊、zello等通訊軟體，因為沒有依據俄羅斯的網路監管條例進行登記，遭到俄羅斯當局宣布禁用。由於微信有眾多中國用戶，中國留學生紛紛上網表示「身邊的人都漸漸不能用了，像病毒傳播一樣。」

對此，微信的中國母公司騰訊回應表示深表遺憾，將繼續和俄羅斯相關部門溝通。