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印尼驚傳200囚犯越獄 「奪門而出」畫面曝光

蘇門答臘東部的廖內省（Riau）週五驚傳有約2百名囚犯集體越獄，當地媒體也播出一段許多囚犯從監獄奔逃而出的畫面。（圖擷自YouTube）

2017-05-05  21:03

〔即時新聞／綜合報導〕位於印尼蘇門答臘東部的廖內省（Riau）週五驚傳有約2百名囚犯集體越獄，目前當局已在鄰近區域部署大批軍警，據傳已將約70人逮回。

外媒報導指出，據傳這群越獄的囚犯是在參加禱告活動時壓制現場執勤的6名警衛，並趁機出逃，從相關監視器畫面可看到，部分逃跑的囚犯有被警方攔下，但也有許多囚犯已趁機越獄。

目前官方尚未確認有多少囚犯逃出，據《美聯社》引述廖內警方指出，有大約200名囚犯出逃，目前當局已在監獄鄰近區域安排大批軍警封鎖道路，並對住宅區及大農場地帶進行搜查。外媒也播出一段許多囚犯從監獄奔逃而出的畫面。

相關報導提到，該座監獄關押了大約1800人，這個數字是該監獄可容納人數的數倍。

相關影片請見：

據傳這群越獄的囚犯是在參加禱告活動時壓制現場執勤的6名警衛，並趁機出逃。（法新社）

部分囚犯已被陸續逮捕回獄。（法新社）

便服警察控制住越獄的囚犯。（法新社）

當局已在監獄鄰近區域安排大批軍警封鎖道路，並對住宅區及大農場地帶進行搜查。（法新社）

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