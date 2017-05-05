美星巴克「獨角獸星冰樂」 紐約咖啡店控抄襲

美國星巴克的獨角獸星冰樂（右）和紐約咖啡店「The End」的獨角獸拿鐵（左）。（圖擷自Seattle Times）

2017-05-05 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖咖啡店星巴克經常會推出特別的飲料吸引買氣，不過最近美國星巴克推出的一款獨角獸星冰樂（Unicorn Frappuccino），卻被另一間咖啡店指控抄襲，因為該咖啡店從去年12月就已經開始販賣獨角獸拿鐵了。

綜合報導指出，美國星巴克最近推出了一款獨角獸星冰樂，這款飲料帶有甜美的果香與酸味，飲料上方的鮮奶油更是鮮豔的淺藍和粉紅色裝飾。然而這款飲料卻引來紐約布魯克林咖啡店「The End」的不滿，這家咖啡店在去年12月就開始販賣獨角獸拿鐵了，但現在卻被顧客認為他們販售的是抄襲品。咖啡店因此向星巴克提告，要求賠償和公開道歉。

報導指出，雖然兩家的獨角獸飲料外觀很相似，但這兩款飲料對健康的影響卻相當兩極。「The End」表示，他們家的獨角獸拿鐵製作原料包括椰棗、薑根和水藻，但星巴克的飲料則是以牛奶及人工糖精製成。