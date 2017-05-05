北韓控訴CIA與南韓：計畫毒殺金正恩！
2017-05-05 21:01
〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮中央通訊社（KCNA）於今日報導，控訴美國和南韓試圖用生化武器暗殺最高領導人金正恩。
根據《CNN》報導，北韓政府透過中央通訊社表示，美國中情局（CIA）和南韓國情院（NIS）密謀組織恐怖份子，嘗試暗殺最高領導人金正恩。報導還指出，已經查獲一名北韓民眾涉入其中，並用「含輻射物質和奈米毒素」的生化武器鎖定金正恩。對此指控，美國與南韓目前尚無回應。
南韓在今年二月曾指控北韓用生化毒素，暗殺金正恩同父異母的兄長金正男。2名女子在吉隆坡機場使用神經毒素殺害金正男後逃亡。雖然嫌犯內包含北韓籍人士，北韓仍否認主使暗殺行動，目前案情仍撲朔迷離。
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