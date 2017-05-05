印度集體性侵案 4人死刑定讞
2017-05-05 19:08
〔即時新聞／綜合報導〕2012年印度一名女學生喬蒂·辛格·潘迪（Jyoti Singh Pandey）在德里遭到集體性侵死亡，震驚國際社會。印度最高法院今天宣布4名行兇者將被判處死刑。
據《CNN》報導，參與事件的6名罪犯中，有1名為未成年，需分開受審，5位成年罪犯中則有1名於獄中自殺身亡。案件發生後政府通過一系列婦女保護法案，並在最高法院判決4位成年罪犯死刑定讞。
2012年12月16日夜晚，喬蒂和男性友人看完電影後搭公車回家。公車上共6位加害人痛毆男性友人，並將被害人拖到公車後方輪流性侵，還使用鐵棒侵犯她。施暴近一個小時後，兩人被拋下車並失去意識。喬蒂在搶救13天後仍宣告不治。
此案曝光後，引爆印度國內前所未有的大型示威，抗議政府對性侵犯的「低調處理」，更引發國際社會對於印度是否為「性侵大國」的質疑。BBC更於2015年推出《印度的女兒》（India's Daughter）紀錄片，在全世界引起廣泛的討論。
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